В Красногорске обсудили поддержку участников СВО и готовность ЖКХ к холодам

Глава Красногорска Дмитрий Волков принял участие в совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, где обсудили поддержку участников СВО, подготовку к празднику Крещения Господня и готовность системы ЖКХ к холодам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На еженедельном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава Красногорска Дмитрий Волков обсудил вопросы поддержки участников и ветеранов СВО, организацию праздника Крещения Господня и подготовку ЖКХ к зимним холодам.

Особое внимание уделили созданию единой информационной системы для аварийного жилья. По словам Волкова, Подмосковье опережает другие регионы в этом направлении. Новая система поможет определить приоритеты в решении проблемы аварийного жилья в каждом муниципалитете.

Также была озвучена инициатива о переводе бараков из статуса многоквартирных домов в статус блокированной застройки, что может стать альтернативой для жильцов. В Красногорске с 2017 года расселили более 40 аварийных домов, а в прошлом году сдали муниципальный дом на улице Лесной.

Губернатор подчеркнул важность стандартизированной цифровой работы при уборке снега. В Красногорске уже убрали свыше 500 дворов и более 80 общественных территорий в соответствии с установленными стандартами, отметил Волков.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.