В Красногорске на стадионе «Зоркий» обновили освещение по просьбам жителей. Теперь стадион «Зоркий» будет соответствовать всем требованиям для проведения турниров любого уровня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник управления физической культуры и спорта администрации городского округа Красногорск Алу Бочкаев подчеркнул стратегическую важность этого вопроса. Он отметил, что благодаря обновлению освещения тренировочный процесс для детей станет более продуктивным, так как раньше они тренировались при темных трибунах.

Это особенно важно для хоккея с мячом, который является одной из традиций стадиона. Взрослая команда сможет играть в выходные дни и вечернее время, а не только в будние дни и обеденное время, как это было раньше.

Бочкаев выразил надежду, что обновление освещения поможет возродить культуру и традиции, связанные со спортом на стадионе «Зоркий». Это будет способствовать развитию хоккея с мячом и других видов спорта в городском округе Красногорск.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.