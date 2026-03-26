В Красногорске объявили конкурс на благоустройство площади Оптиков

В городском округе Красногорск стартовал конкурс на благоустройство площади Оптиков на улице Речной, работы планируется завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на благоустройство площади Оптиков в Красногорске по адресу: улица Речная. Территория, подлежащая благоустройству, составляет 1 гектар.

Работы будут выполнены в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование проекта осуществляется из бюджета Московской области и бюджета городского округа Красногорск.

Завершить благоустройство площади планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.