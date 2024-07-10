В Красногорске началась расчистка Москвы-реки

Вблизи села Ильинское округа Красногорск началась расчистка акватории Москвы-реки. Работы проводятся в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья 2023-2027». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что было проанализировано количество жалоб жителей на замусоренность акватории Москвы-реки.

«Одним из наиболее проблемных участков оказался Красногорск, в связи с чем мероприятия по расчистке были включены в госпрограмму. Предусмотрена расчистка двух участков акватории, расположенных по обеим сторонам реки. Протяженность каждого участка — 7 км, работы проводятся с помощью многофункциональных самоходных установок-амфибий типа „Труксор“», — отметил министр.

Работы по санитарной очистке включают в себя окос и уборку излишней водной растительности, мусора с водной поверхности, подъем упавших деревьев из воды. Это снимет излишнюю антропогенную нагрузку на водный объект и предотвратит заболачивание территории. Поскольку работы по санитарной очистке проводятся исключительно на водной глади и по окончании нерестового периода, ущерб водным биологическим ресурсам исключен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.