В Красногорске на стадионе «Зоркий» впервые провели дискотеку на льду

Вечером 15 февраля на стадионе «Зоркий» в Красногорске впервые состоялась музыкальная дискотека на льду, которая собрала десятки любителей катания на коньках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В воскресенье, 15 февраля, на стадионе «Зоркий» в Красногорске прошла первая музыкальная дискотека на льду. Мероприятие длилось полтора часа — с 20:30 до 22:00. Гости катались на коньках под популярные музыкальные композиции и световые эффекты. Для посетителей работали прокат и заточка коньков, теплые раздевалки, гардероб и парковка.

Ледовая арена превратилась в танцпол с музыкой и светомузыкой. Участники снимали сторис и танцевали под любимые мелодии. Житель Красногорска Шаих Шахмагомедов отметил, что посещает каток каждое воскресенье, но такой формат увидел впервые:

«Сделано очень хорошо, атмосферно прям. Здорово то, что выключили свет, темно, сделали очень хорошо», — поделился он.

Другие участники, Тимофей Шмидт и Юлия Брыгида, также остались довольны мероприятием:

«Светомузыка сияет, диджейский сет очень приятный. Песни все знакомые, всеми известные. Очень необычно и очень красиво», — отметили они.

На катке царила праздничная атмосфера с музыкой, горячим чаем и смехом. Массовые катания на стадионе «Зоркий» проходят каждую неделю: первый сеанс начинается в 17:45, второй — в 19:45.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.