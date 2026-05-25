В Красногорске лидирует проект обновления мемориала с Вечным огнем

Онлайн-голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» проходит в городском округе Красногорск до 12 июня. Сейчас лидирует мемориальный комплекс с Вечным огнем, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Голосование организовано на платформе «Госуслуги» и доступно жителям старше 14 лет. В Подмосковье в нем уже приняли участие более 425 тыс. человек. Всего в этом году на выбор представлена 281 территория из 56 округов региона.

В Красногорске на голосование вынесены три общественных пространства. Более 8,1 тыс. человек поддержали обновление мемориального комплекса с Вечным огнем. Свыше 5,6 тыс. голосов набрал сквер «Красный мишка», еще 4,4 тыс. жителей выбрали сквер 300-летия Инженерных войск.

Победителем прошлогоднего голосования стал Заводской сквер на улице Речной, который получил 12 тыс. голосов. Текущее голосование продолжается, и жители округа могут определить, какие территории будут благоустроены в первую очередь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал «Госуслуги», соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.