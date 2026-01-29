В Красногорске круглосуточно убирают снег у больницы для пациентов и санитарной авиации

Территорию Красногорской больницы на улице Карбышева очищают от снега с раннего утра, чтобы обеспечить доступ пациентов и работу санитарной авиации.

В Красногорске на территории больницы по улице Карбышева уборка снега организована практически круглосуточно. Как рассказала заведующая хозяйством учреждения Ольга Чайникова, техника и дворники выходят на работу с пяти часов утра, а к восьми утра все проходы и подъезды должны быть расчищены для пациентов и машин скорой помощи.

Особое внимание уделяют расчистке вертолетной площадки для санитарной авиации и подъезду к кислородной станции, которая критически важна для работы больницы. Для уборки территории используются два трактора, а для вывоза снега привлекают самосвалы и погрузчики. Все объекты учреждения обеспечены необходимым инвентарем и реагентами.

Тракторист Талаб Адизов отметил, что сотрудники начинают работу с четырех утра, сначала очищая основные площади, а затем, после обеда, завершают уборку ручной техникой. Благодаря такой организации больница продолжает работать без перебоев даже в условиях сильных снегопадов, обеспечивая доступность медицинской помощи жителям округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.