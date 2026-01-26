В Красногорске детям вручили подарки в резиденции Деда Мороза

В резиденции Деда Мороза в обновленном Городском парке Красногорска 25 января юные жители получили подарки, о которых мечтали, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Дети из Красногорска отправляли письма с желаниями на почту Деда Мороза в преддверии Нового года. 25 января в резиденции зимнего волшебника, расположенной в Городском парке, им вручили долгожданные подарки. Вручение провела первый заместитель главы округа Наталья Тимошина вместе с Дедом Морозом из Великого Устюга.

Акция прошла по поручению главы округа Дмитрия Волкова и была направлена на то, чтобы продлить детям ощущение новогоднего праздника. Впервые мероприятие состоялось именно в резиденции, однако традиция исполнять желания юных жителей поддерживается ежегодно администрацией и МАУК «Парки Красногорска». Дети получили конструкторы, корзины сладостей, мягкие игрушки и игровые аксессуары — все, о чем просили в письмах.

Зима в парках Красногорска продолжает радовать новыми сюрпризами. По словам директора МАУК «Парки Красногорска» Алу Бочкаева, в этом сезоне в парках работают три катка: в экопарке Губайловский, в парке «Ивановские Пруды» и новый каток в детском городке «Сказочный».

Городской парк Красногорска в этом году получил знак качества «Дед Мороз рекомендует» и стал победителем номинации «Где оживает волшебство» за лучшую резиденцию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.