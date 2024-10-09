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В Красногорске благоустроят 13 км пешеходной сети в лесопарке

В Красногорске на завершающей стадии находится первый этап благоустройства Опалиховского лесопарка. Проект свяжет между собой несколько локаций, включая улицу Кирова, лыжный стадион и микрорайон Изумрудные холмы. В последнем появится 13 км пешеходной сети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

При благоустройстве сохранят исторические прогулочные маршруты, но добавят элементы современного комфорта. На территории лесопарка устроят дорожки, тротуары, спортивные и детские площадки, парковку, настилы, установят освещение и видеонаблюдение.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков отметил, что при благоустройстве важно учесть пожелания жителей и сохранить традиции, которые сложились десятилетия назад.

Опалиховский лесопарк станет еще одним местом для отдыха на свежем воздухе в Красногорске. Благоустройство территории сделает прогулки более комфортными и безопасными.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявлял, что в каждом городском округе Подмосковья должен быть сквер или парк.

«Задача, чтобы в каждом городском округе, в каждом небольшом населенном пункте был сквер или большой парк. Он может находиться в лесу, где мы, соблюдая все экологические требования, делаем все необходимое. Где-то реновируем заброшенные территории», — сказал Воробьев.