В Красногорске благоустраивают Опалиховский лесопарк для отдыха жителей

В этом году завершится благоустройство Опалиховского лесопарка возле мкр. Изумрудные холмы Красногорска. Это станет возможным благодаря губернаторской программе «Парки в лесу». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Благоустройство лесопарков — одна из важных и сложных программ министерства. При наведении порядка на лесных территориях необходимо бережно проводить работы, без вреда окружающей среде. В этом году в Красногорске мы приступаем к масштабному благоустройству Опалиховского лесопарка, который имеет удивительную природу. Активное участие при разработке концепции принимали местные жители. Согласно их пожеланиям, создадим здесь базовую инфраструктуру, установим уличную мебель для комфортного отдыха и сформируем площадки для активного отдыха», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Общая площадь лесопарка — 64 га. В ходе благоустройства будет проведена санитарная очистка территории от валежника, сухостоя и больных деревьев. Планируется создание освещенных прогулочных дорожек, установка лавочек, урн, камер видеонаблюдения, а также высадка деревьев и кустарников. Со стороны СНТ «Садовод сад 3» появится красивая входная группа, выполненная в природном стиле.

На территории запланировано создание спортивного кластера, который включает в себя теннисный корт, баскетбольную и воркаут-площадки. Для маленьких посетителей, а также их родителей, будет обустроена детская игровая зона. Специально для владельцев с домашними животными оборудуют кинологический маршрут. Также в лесопарке будут размещены туалетные модули.

Кроме того, планируется благоустройство территории у родника с устройством настилов возле воды и переходных настилов через речку Банька. Сейчас ведутся работы по санитарной очистке леса. Лесопарк примет своих гостей в октябре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.