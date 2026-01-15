В Красногорске 17 января наградят победителей конкурса «Мастерская Деда Мороза»

В Красногорском филиале Музея Победы 17 января состоится традиционное «Зимнее собрание», где наградят победителей конкурса «Мастерская Деда Мороза» из разных регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие пройдет в 13:00 и соберет победителей новогоднего конкурса, которые получат дипломы и памятные сувениры. Встречу украсят музыкальные номера воспитанников Красногорской детской музыкальной школы имени Наседкина, а также мастер-класс от художника-педагога Дарьи Котляровой.

На конкурс поступило более 400 работ из Москвы, Московской, Новгородской, Костромской, Брянской областей и других регионов. Участники изготавливали елочные игрушки своими руками из безопасных материалов. Экспертная комиссия оценивала креативность, соответствие новогодней тематике, оригинальность и эстетичность работ.

В канун Нового года поделки конкурсантов передали бойцам СВО, проходившим лечение в одном из подмосковных госпиталей. Остальные участники получат сертификаты по электронной почте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.