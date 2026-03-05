В Красноармейске обсудили безопасность газового оборудования

Встреча с жителями по вопросам безопасности и обслуживания газового оборудования прошла 4 марта в Красноармейске. Более 55 человек получили консультации и помощь в оформлении документов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие представители администрации округа, депутаты, специалисты АО «Мособлгаз» и сотрудники управляющих компаний. Жителям разъяснили порядок обслуживания газового оборудования и помогли подать заявления через региональный портал госуслуг.

Со стороны Пушкинского работала группа, в которую вошли депутаты Николай Михайлин и Михаил Сухарев, уполномоченный главы округа Ольга Алексеева, генеральный директор УК «Держава» Татьяна Раевская, представитель МФЦ и сотрудник УК «Восток». По словам участников, большинство обращений касалось необходимости переделки газовых труб — восстановления или изменения конфигурации существующих магистралей. После консультаций многие жители сразу подали заявки на изготовление проектов и проведение сварочных работ.

«Газовые службы не предусматривают отсрочек, ссылаясь на законодательство», — отметил депутат Николай Михайлин.

Он добавил, что представители администрации и депутатского корпуса предлагали дать жителям дополнительное время на устранение нарушений без отключения газа при условии исправной вентиляции, наличия тяги и отсутствия утечек. Депутат также выразил обеспокоенность тем, что ответственность за прежние нарушения при обслуживании оборудования возлагается исключительно на собственников квартир.

Следующий прием по этим вопросам пройдет 6 марта с 10:00 до 14:00 по адресу: Красноармейск, улица Чкалова, дом 25. Жителям рекомендуют взять с собой документы на газовое оборудование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.