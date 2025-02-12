В Котельниках вручили медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной Войне» 101-летней жительнице

Медаль была учреждена 2 сентября 2024 года указом Президента России Владимиром Владимировичем Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

Галина Васильевна Титова — труженица тыла и долгожительница Котельников, 8 мая ей исполнится 102 года. Во время Великой Отечественной Войны она трудилась в детском санатории в Ананьеве, откуда вместе с воспитанниками была эвакуирована в Мордовию. В 1944 году переехала в микрорайон Силикат в городе Котельники, где посвятила свою жизнь воспитанию малышей, работая в детском саду.

«От всей души желаю Галине Васильевне и ее семье благополучия, крепкого здоровья, тепла и бодрости духа!» — поздравил Михаил Соболев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.