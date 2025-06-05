В Котельниках вернувшийся с СВО боец провел урок мужества для одноклассников дочери

Лучший подарок для дочери — папа, вернувшийся с СВО. В краткосрочный отпуск из зоны спецоперации вернулся герой России Тимур Юрьевич Дудкин и с удовольствием провел урок Мужества для одноклассников своей дочери. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Офицер российской армии Тимур Дудкин является примером доблести, чести и храбрости, нравственным ориентиром для каждого из нас. Во время одного из боев, взяв командование на себя, он и его батальон уничтожили 15 танков, 4 бронетранспортера и 5 боевых машин пехоты.

Указом президента РФ от 17 апреля 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Дудкину было присвоено звание Героя РФ с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

Диалог с учениками 4б класса в котельниковской школе № 2 был наполнен простыми житейскими историями про страх и смелость, эмоции, дружбу, взаимовыручку. В глазах юных слушателей рождалось понимание, что там, за ленточкой, — другая вселенная, мир, радикально отличающийся от привычного нам, и что герои существуют не только на страницах учебников истории.

Учащиеся школы выразили благодарность герою России Тимуру Дудкину за встречу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.