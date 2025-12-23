В Котельниках в 2026 году отремонтируют две дороги и построят две новые

В Котельниках в 2026 году отремонтируют две муниципальные дороги и построят две новые — к поликлинике и воспитательно-образовательному комплексу, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В рамках предстоящей ремонтной кампании будут обновлены 0,61 километра дорожного полотна на двух участках: : от ул. Новая д. 13 — ул. Кузьминская д. 7 и автодорогу от Дзержинского шоссе до ст. Яничкино и ООО «Дубль В-ИГЕПА»

Кроме того, уже в январе начнутся работы по строительству дороги к новой поликлинике — проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Он включает в себя: реконструкцию существующего участка улицы Кузьминской; строительство новой дороги до Дзержинского шоссе; организацию двух современных остановок общественного транспорта.

В январе подрядчик приступит к первому этапу работ — выносу инженерных сетей, а к активным строительно-монтажным работам приступит в конце апреля, с наступлением устойчивой теплой погоды.

Также в 2026 году продолжится строительство подъездной дороги к воспитательно-образовательному комплексу. Здесь уже завершен первый этап работ. В январе–феврале продолжатся работы по выносу газораспределительных сетей с пятна застройки. В марте строители приступят к следующему этапу строительно-монтажных работ, а в апреле начнется укладка асфальта на всем протяжении дороги и благоустройство прилегающей территории, включая монтаж освещения.

Новая дорога будет полностью готова к открытию воспитательно-образовательного комплекса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.