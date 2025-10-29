В Котельниках участницы «Активного долголетия» освоили пересадку пряных трав в «Тепличном комбинате»

В садовом центре предприятия «Тепличный комбинат» городского округа Котельники прошел специализированный мастер-класс по пересадке пряностей из грунта в кашпо для участников проекта «Активное долголетие». Мероприятие позволило участницам не только приобрести практические навыки комнатного садоводства, но и познакомиться с работой тепличного предприятия, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Под руководством специалистов комбината женщины освоили пересадку популярных кулинарных трав — тимьяна, розмарина, мяты и лаванды. Всего в «Тепличном комбинате» выращиваются более 5000 видов растений.

Мастер-класс посетила заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо, которая пообщалась с участницами о пользе садоводства как хобби, способствующем поддержанию активного образа жизни и хорошего настроения.

Среди участниц проекта «Активное долголетие» есть садоводы, поэтому приглашение посетить теплицы всегда воспринимается с радостью и энтузиазмом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.