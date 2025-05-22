В Котельниках стартовало комплексное благоустройство дворовых территорий

В Котельниках проводится комплексное благоустройство дворовых территорий, в рамках работ предусмотрены несколько мероприятий, включая полную замену асфальтового покрытия на внутридворовых проездах и тротуарах. Также будет осуществлена замена бортовых камней и устройство занижений для маломобильных граждан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, в рамках благоустройства планируется высадка кустарников и установка новых урн и скамеек.

В этом году комплексное благоустройство дворовых территорий пройдет по следующим адресам:

улица Карьерная, дом 18;

микрорайон Силикат, дом 22, 23, 24, 25;

микрорайон Силикат, дом 27;

микрорайон Силикат, дом 3, 5, 20, 21;

микрорайон Южный, дом 1, 3а, 3б, 4, 5а, 5б, 6, 7а, 7б.

Адресный перечень сформирован по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Обновление дворов проводится поэтапно и будет завершено до 1 июля.

Работы проводит подрядная организация ООО «ИнПрофСтрой».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.