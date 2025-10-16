В Котельниках стартовал осенний сезон проекта «Лошади помогают детям»

В Котельниках прошла встреча с семьями участников СВО в конноспортивной школе «Белка», где стартовал осенний сезон уникального проекта «Лошади помогают детям». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Котельники Михаил Соболев, директор СШОР «Белка» и руководитель данного проекта Анна Пахомова, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Котельников Денис Сивоконь, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери Отец Павел.

Уникальный проект был впервые запущен в Котельниках в начале этого года для детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции. Ребята занимаются верховой ездой, вольтижировкой и учатся ухаживать за лошадьми на безвозмездной основе. Проект помогает детям не только освоить полезные навыки, но и, что особенно важно, получить эмоциональную поддержку и научиться справляться со стрессом.

Для будущих воспитанников провели экскурсию по конюшням, а после в неформальной обстановке состоялось знакомство с направлениями работы школы и правилами тренировок. Действующие воспитанники и их родители поделились с новичками своим опытом и впечатлениями от занятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.