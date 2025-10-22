В Котельниках создано местное отделение в составе регионального «Союза женщин России»

В музее памяти семьи Императора Николая II на Белой Даче состоялась первая организационная встреча участниц местного отделения в составе Московского областного регионального «Союза женщин России». В значимом для муниципалитета событии принял участие глава городского округа Котельники Михаил Соболев, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В состав отделения вошли 15 активных жительниц округа, представляющих различные сферы деятельности: бизнес, культуру, спорт, образование и общественную работу.

В ходе встречи была проведена организационно-учредительная работа: единогласно избран Председатель отделения, которым стала руководитель музея Юлия Василенко. Участницы также утвердили к исполнению Устав общероссийской организации, сформировали состав Совета и избрали Ревизора, определив тем самым структуру управления.

В заключение встречи были намечены первоочередные планы работы, направленные на реализацию социально значимых проектов в городском округе. Создание отделения открывает новые возможности для системной работы по поддержке семей, материнства и детства, а также для реализации общественных инициатив в Котельниках.