В Котельниках состоялся телемост в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Телемост в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией состоялся в школе № 1 городского округа Котельники, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В честь знаменательной даты — Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — активисты Движения Первых и учащиеся школы № 1 и гимназии № 1 города-побратима Судак Республики Крым провели телемост, объединивший две школы, два города и сотни юных сердец.

Ребята из Котельников и Судака смогли пообщаться в режиме реального времени, поделиться своими мыслями о значении этого исторического события, а также рассказать друг другу о своих городах, традициях и школьных буднях.

«Было очень интересно узнать, как живут ребята в Судаке. Мы поняли, что, несмотря на расстояние, у нас много общего: мы учимся, мечтаем, любим свои семьи и гордимся нашей страной», — поделились впечатлениями ребята из школы № 1.

Учащиеся благодарят новых друзей из гимназии № 1 г. Судак за эту встречу, которая прошла в невероятно теплой и дружеской атмосфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.