В Котельниках состоялся осенний фестиваль «День тыквы и яблок»

В минувшие выходные в Кузьминском лесопарке городского округа Котельники прошел яркий осенний фестиваль «День тыквы и яблок». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для гостей праздника была подготовлена разнообразная программа. Центральными событиями стали три творческих конкурса. На выставке-конкурсе осенних поделок участники представили целую галерею работ из тыкв и яблок: от фигурок животных и сказочных домиков до сложных композиций с цветами. Ни одна из поделок не была похожа на другую, что отметили и зрители, и члены жюри.

Не менее ярким получился и кулинарный конкурс «Сладкоежка», где участники представили на суд публики и жюри домашние варенья. Гости фестиваля с удовольствием дегустировали сладкие изделия, а оценить лучшие из них членам жюри оказалось непросто — все варианты были по-своему уникальны и вкусны. Традиционным украшением парка стал конкурс «Доставай шарфы!», в рамках которого деревья были нарядно декорированы с помощью безопасных для природы техник.

Все участники конкурсов получили памятные дипломы и подарки. Для гостей также была подготовлена концертная программа и творческие мастер-классы, а завершился фестиваль чаепитием с горячим чаем, сладостями и витаминным соком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.