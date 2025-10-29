В Котельниках состоялся бизнес-завтрак для предпринимателей

Заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо приняла участие в бизнес - завтраке для предпринимателей в микрорайоне Новые Котельники в кофейне Do.Bro Coffee. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча прошла в формате знакомства и нетворкинга.

Поговорили о насущных вопросах, которые волнуют каждого предпринимателя: как удержать позиции и развиваться дальше, увеличивая прибыль, обсудили региональные меры поддержки для малого бизнеса. Большинство присутствующих на встрече стали победителями конкурсных отборов на возмещение затрат предпринимателям, которые ежегодно проводятся Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мария Галузо вручила благодарственное письмо Евгении Лазутиной, руководителю детского центра «Китенок» от Агентства инвестиционного развития Московской области за активную жизненную позицию и успешную предпринимательскую деятельность.

Участники бизнес-завтрака остались довольны встречей и договорились поддерживать общение, а также проводить совместные мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.