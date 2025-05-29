В Котельниках соревновались воспитанники отделения адаптивной верховой езды

На базе школы олимпийского резерва «Белка» в Котельниках прошли костюмированные соревнования среди воспитанников отделения адаптивной верховой езды, сообщили в пресс-службе округа.

Ребята готовились к этому спортивному празднику в течение месяца, и результат превзошел все ожидания. Участники показали свои навыки верховой езды, преодолев непростой маршрут. Наездники показали элементы змейку, вольт, остановку в квадрате и проезд через жерди. Ещё одна задача, поставленная перед участниками — воплотить яркий и необычный образ.

После рабочей тропы участников соревнований ждала фотосессия с общительным пегим пони по имени Лексус, а также чаепитие.

Школа олимпийского резерва «Белка» уже много лет реализует программу реабилитационной верховой езды с целью помощи особенным детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.