В Котельниках растет количество бизнес-стартапов

Заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо посетила фитнес-студию Lady Stretch, ее открыла индивидуальный предприниматель Лилия Шмелева чуть менее года назад в микрорайоне «Белая Дача». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В студии у Лилии сформировалось дружеское женское сообщество с общими интересами и целью следить за своим здоровьем и фигурой.

В зале занимается не более 8 человек на одном занятии, а выбор занятий у посетителей есть: несколько видов йоги, стретчинга, также проводятся тренировки на развитие гибкости и мышечного корсета для детей.

В конце прошлого года Лилия, как франчайзер, получила субсидию от министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области: были возмещены затраты по аренде. В этом году Лилия снова подаст заявку на участие в конкурсе, так как сумма субсидии была увеличена до 2 млн рублей по российской франшизе и до 1 млн рублей по региональной.

В Котельниках увеличивается количество спортивных объектов, которые находятся в шаговой доступности и комфортны для посещения жителями города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.



«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.