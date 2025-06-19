В Котельниках проверили доступность улиц для маломобильных категорий граждан

Маршрут проходил по адресам социально значимых объектов в микрорайоне Силикат — от МФЦ, который располагается в доме № 30, до городской поликлиники (дом № 42).

По итогам проверки на данном маршруте серьезных замечаний не выявлено, но есть некоторые моменты, требующие внимания. В связи с этим Михаил Соболев дал поручение до конца месяца решить вопрос с ремонтом ступеней на дворовой территории многоквартирных домов № 1, 11, 12 и 13 в микрорайоне Силикат, а также провести работы по вырубке сухого дерева, которое находится во дворе дома № 1, напротив здания поликлиники в мкр. Силикат.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.