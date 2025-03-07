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В Котельниках провели рейд по выявлению нарушений реализации алкоголя ночью

В Котельниках в ночь на 7 марта провели очередное выездное мероприятие по выявлению нарушений реализации алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Представителями отдела по защите прав потребителей совместно с отделом полиции МУ МВД России «Люберецкое» и представителем Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Люберецкое» было организовано выездное мероприятие с целью выявления объектов, осуществляющих незаконную торговлю алкогольной продукцией в ночное время (после 23:00).

В ходе проверки, проведенной по адресу: г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 5, корпус 1, в магазине продукты «Первым делом» была зафиксирована продажа двух бутылок пива в запрещенное время.

На месте было написано заявление в полицию, которое патрульно-постовая служба передала в дежурную часть для дальнейшего оформления административного протокола. Алкогольная продукция была изъята.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в магазинах, расположенных во дворах многоквартирных домов. По его словам, данная мера сделает Подмосковье безопаснее.

Закон ранее был принят Мособлдумой. Он вступит в силу с 1 сентября.