В Котельниках прошла выездная администрация

В городском округе Котельники прошла встреча с жителями в формате выездной администрации в ДК «Белая Дача». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жители ЖК «Белые Росы» подняли тему содержания Кузьминского лесопарка. Они попросили об установке дополнительных контейнеров для мусора, а также провести уборку сухостоя. Глава округа Михаил Соболев дал профильным службам поручение проработать данные обращения. Также поступили замечания по качеству обслуживания управляющей компанией «Стандарт». Вопрос взят на контроль.

Несколько вопросов поступило по теме работы общественного транспорта. Жители пожаловались на санитарно-техническое состояние муниципальных маршрутов. В адрес ГУП МО «Мострансавто» направлено обращение рассмотреть вопрос обновления автопарка и повышения качества перевозок.

Также обсудили коммерческий маршрут № 591, водители которого, по словам жителей, пропускают конечную остановку у торгового комплекса «Аутлет». В адрес перевозчика направлено письмо с требованием обеспечить соблюдение утвержденной схемы движения.

Еще одним вопросом встречи стала тема защиты бездомных животных. Жители предложили активнее информировать население о действующем законодательстве, направленном против жестокого обращения с животными.

В нашей стране действует Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», предусматривающий защиту, в том числе, безнадзорных животных. В Котельниках реализуется отработанный алгоритм работы по обращениям граждан: после поступления заявки администрация направляет информацию в специализированную организацию, которая проводит комплекс мероприятий — гуманного отлова, ветеринарного осмотра, стерилизации, вакцинации и чипирования. Затем животное возвращается в прежнюю среду обитания, если оно не проявляет агрессии. Такая система позволяет гуманно и эффективно регулировать численность безнадзорных животных.

В Котельниках оставить обращение по вопросам безнадзорных животных можно по телефону: 8 (498) 742-20-56.

Также в ходе встречи обсудили вопросы содержания многоквартирных домов. Все обращения зафиксированы и переданы в работу профильным подразделениям.