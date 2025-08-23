В Котельниках прошла встреча с жителями в формате выездной администрации

В городском округе Котельники прошла встреча с жителями в формате выездной администрации, посвященная в первую очередь подготовке к новому учебному году. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Встреча прошла на базе школы № 2 в корпусе «Навигатор».

Основной темой обсуждения стали вопросы образования. На встрече присутствовали директора трёх котельниковских школ, которые подробно ответили на вопросы о предстоящем учебном годе, организации учебного процесса и планах развития образовательных учреждений. На все поступившие вопросы были даны разъяснения.

Также в ходе встречи были затронуты и другие важные темы. Жители дома на ул. Кузьминская, дом № 15 обратились с проблемой частых прорывов на трубопроводе горячего водоснабжения и засоров в канализационной системе, вызванных неправильной эксплуатацией. Им было рекомендовано рассмотреть на общем собрании собственников вопрос о капитальном ремонте систем ГВС и канализации.

Кроме того, обсуждались вопросы водоснабжения и ремонта кровель.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.