В Котельниках прошла церемония вступления на должность главы округа

В соответствии с Уставом городского округа Котельники сегодня, 15 ноября 2024 года, Михаил Соболев принял присягу и официально вступил на должность главы городского округа Котельники. Председатель совета депутатов городского округа Котельники Анатолий Бондаренко зачитал решение об избрании на должность главы городского округа Котельники Михаила Соболева сроком на 5 лет, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На торжественной церемонии присутствовали депутат Государственной Думы Роман Терюшков, депутат Мособлдумы Владимир Жук, глава городского округа Люберцы Владимир Волков, настоятель Храма иконы Божией Матери Отец Павел, а также сотрудники администрации Котельников и другие приглашенные гости.

Депутат Государственной Думы Роман Терюшков поздравил новоизбранного главу от имени Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Также поздравительную речь произнес настоятель Храма иконы Божией Матери Отец Павел и передал напутственные слова от Архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия.

Обратившись к присутствующим, Михаил Соболев отметил потенциал города, неравнодушие жителей, активность и чуткость Совета депутатов, наличие возможности войти в число лидеров среди городов Московской области.

«Здесь необходимо совместное, поэтапное решение вопросов практически во всех сферах жизни. Особенно важно доверие жителей. Ведь только реальными делами мы можем изменить наш город к лучшему. Самое главное делать это вместе, и результат не заставит себя долго ждать», — отметил глава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.