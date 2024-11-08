В Котельниках прошла конференция местного отделения «Единой России»

Конференция местного отделения «Единой России» прошла в Котельниках. Партийцы подвели предварительные итоги деятельности местного отделения «Единой России» в 2024 году и обсудили приоритетные задачи на ближайший период, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В работе Конференции приняли участие: депутат Московской областной Думы Владимир Жук, члены местного политического совета, контрольно-ревизионной комиссии и делегаты, избранные на общих собраниях в первичных отделениях.

Открыл заседание и поприветствовал делегатов временно исполняющий полномочия секретаря местного отделения «Единой России» Тимур Ахметзянов, который сообщил, что этотгод был богат на электоральные события.

«В марте месяце прошло главное политическое событие нашей страны, выборы президента Российской Федерации, на которых с рекордным результатом и явкой наших граждан победил Владимир Путин.Члены партии в Котельниках участвовали в мероприятиях в поддержку нашего президента, в предвыборных встречах, разъясняли жителям позицию нашего лидера, приняли активное участие в голосовании.Далее прошло предварительное голосование, где мы с вами отобрали кандидатов от партии на сентябрьские выборы в совет депутатов. Два месяца назад прошла муниципальная кампания, по итогу которой была сформирована фракции „Единая Россия“ из 16 мандатов. Все это сопровождалось большой работой членов и сторонников партии, секретарей первичных отделений, молодогвардейцев города», — сказал Тимур Ахметзянов.

Далее участники конференции, путем тайного голосования, провели плановую ротацию в местном политическом совете и избрали секретаря первичного отделения «Белая Дача-4» Мариан Николету делегатом на предстоящую региональную конференцию «Единой России».

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

В ходе конференции, партийцы обсудили текущую реализацию проектов «Единой России», государственных и региональных программ, наказов в городском округе, вошедших в народную программу партии. Уделили особое внимание мероприятиямв контексте специальной военной операции.

С начала СВО, в Котельниках, добровольцы занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи для военнослужащих, плетением маскировочных сетей, пошивом необходимых для бойцов вещей, всегда готовы оказать всестороннюю поддержку семьям мобилизованных, участвуют в патриотических мероприятиях.

В рамках регионального проекта партии «ПодмосковьеZа наших», депутат Московской областной думы Владимир Жук вручил благодарственные письма волонтерам, активно участвующим в мероприятиях, направленных на поддержку СВО — Вере Арешкиной и Никите Сафонову.

Подводя итог конференции местного отделения партии в Котельниках, региональный парламентарий отметил, чтопартийный актив и его сторонники проводят большую работу совместно с администрацией и общественными организациями, реализуя планы социально-экономического развития, следит за исполнением наказов от жителей.

«На конференцииутвердили результаты работы местного отделения в 2024 году.Мы видим достойные результатыкоманды активистов „Единой России“ в Котельниках.Реализованы масштабные проекты по строительству социальных объектов, благоустройству территорий и общественных пространств, ремонту дорог.Партийцы ставят себе серьезный вызов в работе, который позволит показать перемены жителям, что они решают сложные вопросы и, что с их поддержкой развивается территория городского округа», — отметил Владимир Жук.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.