В Котельниках прошла акция «День Добрых дел»

Сегодня образовательные и дошкольные учреждения, депутаты, администрация и неравнодушные жители передали собранное в пункт сбора на Белой Даче. В этот раз, помимо помощи для военнослужащих, горожане приносят подарки для детей из освобожденных территорий.

Присоединиться к «Доброму делу» в Котельниказ можно до 1 июня, пункты приема работают ежедневно с 10:00 до 20:00: в ДК «Белая Дача» (мкр. Белая Дача, д. 3) и в ДК «Силикат» (мкр. Силикат, д. 32). А 1 июня принести гуманитарную помощь можно будет также в Кузьминский лесопарк, там пункт будет работать с 10:00 до 14:00.

Для детей принести можно раскраски, детские книги, канцелярские принадлежности, игрушки.

Для военнослужащих актуальны огнетушители (углекислотные и порошковые), детекторы БПЛА «Булат», радиостанции «Hytera», тампонады, окклюзионные пластыри, нескоропортящиеся продукты и средства личной гигиены, одноразовая посуда, футболки, нижнее белье, носки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.