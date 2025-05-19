В Котельниках прошел XX юбилейный турнир по дзюдо

В Котельниках в физкультурно-оздоровительном комплексе «Белая Дача» прошли соревнования по дзюдо. В турнире приняли участие дзюдоисты из Москвы, Подмосковья, Рязани, Калуги, Иваново, Тулы и других регионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот турнир уже стал доброй традицией, в Котельниках он проходит ежегодно, объединяя спортсменов разных возрастов и напоминая молодому поколению о настоящих героях.

Почтить память Владимира Егоровича пришли его родная сестра Наталья Егоровна Анисимова, почетный гражданин округа и ветеран Афганистана Владимир Лысак, ветеран боевых действий Владимир Козлов и заслуженный тренер СССР и России по дзюдо Авель Казаченков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.