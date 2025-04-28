В Котельниках прошел общегородской субботник в Кузьминском лесопарке

Мероприятие прошло в Кузьминском лесопарке.

Также в этот день прошла экологическая акция «Вода России». Участники расчистили береговую зону реки Люберка.

На точках сбора будут работал и волонтеры Всероссийского голосования за объекты благоустройства на 2026 год по Федеральной программе «Комфортная городская среда». Они смогли ответить на все интересующие вопросы и рассказали про объекты, которые участвуют в нем от округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.