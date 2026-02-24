В Котельниках прошел финал ежегодного конкурса «Готов служить России!»
Фото - © Администрация городского округа Котельники
19 февраля в городском округе Котельники состоялся финал конкурса «Готов служить России!». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В этом году конкурс, который в Котельниках стал настоящей доброй традицией, проходил в 23 раз. За это время военно-патриотическое мероприятие привлекло десятки молодых людей, желающих проверить свою силу, ловкость и знания.
Перед финалом старшеклассники прошли 3 этапа: они соревновались в стрельбе, лыжном спорте и сдавали нормативы ГТО.
Завершающий 4 этап соревнований состоялся в корпусе «Навигатор» школы № 2. В финале для ребят было подготовлено сразу семь испытаний: строевая подготовка, действия отделения по сигналу гражданской обороны, медицинский конкурс, тест на знание воинских званий, разборка и сборка автомата, РХБЗ (радиационная, химическая и биологическая защита), а также творческий конкурс.
Оценивали выступление команд профессионалы: в состав жюри вошли представители Ассоциации ветеранов СВО, действующие военнослужащие, ветераны боевых действий и правоохранительных органов.
По итогам конкурса места распределились следующим образом:
- 1 место — КСОШ № 1;
- 2 место — КСОШ № 3;
- 3 место — КСОШ № 2.
Также отметили ребят, победивших в индивидуальных номинациях.
