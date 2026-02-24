В Котельниках прошел финал ежегодного конкурса «Готов служить России!»

В этом году конкурс, который в Котельниках стал настоящей доброй традицией, проходил в 23 раз. За это время военно-патриотическое мероприятие привлекло десятки молодых людей, желающих проверить свою силу, ловкость и знания.

Перед финалом старшеклассники прошли 3 этапа: они соревновались в стрельбе, лыжном спорте и сдавали нормативы ГТО.

Завершающий 4 этап соревнований состоялся в корпусе «Навигатор» школы № 2. В финале для ребят было подготовлено сразу семь испытаний: строевая подготовка, действия отделения по сигналу гражданской обороны, медицинский конкурс, тест на знание воинских званий, разборка и сборка автомата, РХБЗ (радиационная, химическая и биологическая защита), а также творческий конкурс.

Оценивали выступление команд профессионалы: в состав жюри вошли представители Ассоциации ветеранов СВО, действующие военнослужащие, ветераны боевых действий и правоохранительных органов.

По итогам конкурса места распределились следующим образом:

1 место — КСОШ № 1;

2 место — КСОШ № 3;

3 место — КСОШ № 2.

Также отметили ребят, победивших в индивидуальных номинациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.