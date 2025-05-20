В Котельниках проконтролировали деятельность предприятий общественного питания

В городском округе Котельники провели комплексный рейд по контролю за деятельностью предприятий общественного питания, сообщает пресс-служба администрации округа.

В результате проверки выявлены грубые нарушения санитарных норм в местах общественного питания:

нарушение товарного соседства,

деятельность осуществляется с нарушением санитарно-эпидемиологических правил и требований реализации пищевой продукции.

По итогам рейда составлены акты обследования территорий. Материалы направлены в уполномоченные инстанции: Роспотребнадзор, прокуратуру, Следственный комитет, ГУ МЧС России по Московской области, ИФНС.

В рамках рейда также выявлены нарушения миграционного законодательства. Составлено три административных протокола, а также 10 человек доставлены в отдел полиции для дальнейшей проверки.

С начала года в округе проверено 92 объекта торговли и общественного питания. Контроль за соблюдением санитарных и правовых норм продолжается на постоянной основе.

Мероприятие проходило с участием представителей отдела потребительского рынка и услуг и отдела рекламы администрации, сотрудников МВД, Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, МЧС и Добровольной народной дружины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.