В Котельниках проходят праздничные митинги, посвященные Дню Победы

В городском округе Котельники 7 и 8 мая прошли памятные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.

Торжественный митинг с возложением венков и цветов к памятникам «Танку „Мать-Родина“ и обелиску Славы прошел микрорайоне Силикат.

На улице Малая Колхозная возложили венки и цветы к памятникам погибшим воинам во время Финской и Великой Отечественной войн, погибшим в эвакогоспитале и при разминировании территорий поселка Котельники.

Также мероприятие прошло у памятника «Дивизионная пушка Д-44» и камня «Павшим за Родину» в сквере «Патриот» микрорайона Ковровый.

Участие в церемонии возложения венков и цветов приняли жители, сотрудники администрации, депутаты, члены Общественной палаты, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, священнослужители, юнармейцы и школьники.

Присутствующие почтили память павших минутой молчания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.