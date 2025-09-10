сегодня в 20:58

В Котельниках приступили к благоустройству сквера

В микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники началось комплексное благоустройство сквера, расположенного между зданиями детских садов «Детство», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общая площадь территории, подлежащей обновлению, составляет 0,27 гектара.

В настоящее время на объекте ведутся активные демонтажные и земляные работы. В рамках проекта запланирован комплекс мероприятий по благоустройству территории: здесь заменят покрытия пешеходных дорожек, проведут озеленение (высадка новых деревьев, кустарников и обустройство газонов), установят современные малые архитектурные формы (скамьи, качели, урны), камеры видеонаблюдения, а также проведут модернизацию наружного освещения.

Реализация данного проекта позволит создать современное и безопасное общественное пространство, которое станет комфортным местом отдыха для жителей всех возрастов — от детей до старшего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.