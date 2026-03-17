В Котельниках Подмосковья выявили 26 нарушителей миграционного режима

Правоохранители провели рейд в городском округе Котельники в рамках операции «Антикриминал», проверив общественные места и дороги. По итогам мероприятия 26 иностранных граждан привлекли к ответственности, пятерых ожидает выдворение, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

В рейде участвовали сотрудники МУ МВД «Люберецкое», управления по вопросам миграции и ГИБДД ГУ МВД России по Московской области. Силовую поддержку обеспечили специальный полк полиции, военнослужащие 21-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии и народная дружина Котельников.

В отдел полиции доставили 72 человек. За нарушение режима пребывания на территории России к административной ответственности привлекли 26 иностранных граждан, пятерых из них выдворят за пределы страны. Двум гражданам вручили повестки для постановки на воинский учет.

Кроме того, сотрудники ГИБДД проверили 850 транспортных средств. По итогам контроля составили 35 административных протоколов по главе 12 КоАП РФ, один автомобиль поместили на специализированную штрафстоянку.

В управлении отметили, что подобные рейды направлены на укрепление общественной безопасности и профилактику правонарушений. Совместные патрулирования с участием правоохранителей и народной дружины в Подмосковье продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.