сегодня в 16:37

В Котельниках под благоустройство ЖК выкуплена областная земля

Между министерством имущественных отношений Московской области ООО «РУСАГРОСОЮЗ» заключен договор купли-продажи в отношении двух земельных участков общей площадью 5,2 тыс. кв. метров, расположенных на территории городского округа Дзержинский. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Оба участка с видом разрешенного использования «Спорт» граничат с жилищным комплексом «Новые Котельники».

Все приобретенные участки компания будет использовать под благоустройство и рекреацию территории, расположенной возле строящегося жилищного комплекса.

На территории ЖК «Новые Котельники» возведены десять из четырнадцати монолитных жилых домов, девять уже сданы в эксплуатацию.

Строится детский сад на 235 мест, а также проектом предусмотрены новая школа и торговый центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что на территории Московской области ежегодно возводится порядка 130 тыс. новых квартир.

«580 домов мы строим в Подмосковье ежегодно, это 130 тыс. квартир», — сказал Воробьев.