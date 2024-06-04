В Котельниках под благоустройство ЖК выкуплена областная земля
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Между министерством имущественных отношений Московской области ООО «РУСАГРОСОЮЗ» заключен договор купли-продажи в отношении двух земельных участков общей площадью 5,2 тыс. кв. метров, расположенных на территории городского округа Дзержинский. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
Оба участка с видом разрешенного использования «Спорт» граничат с жилищным комплексом «Новые Котельники».
Все приобретенные участки компания будет использовать под благоустройство и рекреацию территории, расположенной возле строящегося жилищного комплекса.
На территории ЖК «Новые Котельники» возведены десять из четырнадцати монолитных жилых домов, девять уже сданы в эксплуатацию.
Строится детский сад на 235 мест, а также проектом предусмотрены новая школа и торговый центр.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что на территории Московской области ежегодно возводится порядка 130 тыс. новых квартир.
«580 домов мы строим в Подмосковье ежегодно, это 130 тыс. квартир», — сказал Воробьев.