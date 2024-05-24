В Котельниках планируют исследовать Казанскую церковь

В Котельниках выдано разрешение на проведение исследовательских и изыскательских работ в Казанской церкви 1675 г. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Церковь считается объектом культурного наследия федерального значения и находится по адресу: город Котельники, улица Малая Колхозная, дом № 62а.

В рамках выданного разрешения планируется проведение обследования конструкций памятника в виде шурфов и зондажей.

Церковь принадлежит к кругу современных ей царских усадебных храмов в селах Алексеевском и Тайнинском. Синтезировав в своей архитектуре лучшие художественные достижения эпохи, она принадлежит к выдающимся памятникам зодчества второй половины XVII столетия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.