В Котельниках открылся школьный штаб волонтеров

В котельниковской школе №2 состоялось торжественное открытие школьного штаба волонтеров. В мероприятии приняли участие руководство школы, представители родительского комитета и учащиеся, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день в ряды волонтеров записалось более 300 учащихся. В ходе открытия были обозначены основные задачи штаба на учебный год 2025-2026. В планах волонтерской деятельности: участие в городских и школьных экологических акциях; помощь ветеранам и пожилым людям; организация и проведение благотворительных мероприятий; пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школы; участие в акциях помощи бездомным животным.

Руководителем волонтерского центра стала советник директора по воспитанию Мария Валерьевна Булаевская.

Штаб волонтеров планирует активно взаимодействовать с местными общественными организациями и органами власти для реализации намеченных планов. Руководство школы выражает уверенность в том, что волонтерский штаб внесет значительный вклад в развитие социальной активности учащихся и улучшение жизни местного сообщества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.