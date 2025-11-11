В Котельниках открыли Парту Героя

В котельниковской школе №2 открыли Парту Героя, посвященную выпускнику Владиславу Тебакову. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Владислав родился 28 ноября 2002 года. В 2018 году окончил школу. Занимался вольной борьбой в спортивной школе «Котельники», был кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе. Окончил колледж, прошел срочную службу в армии. Уже после Владислав попал в зону СВО.

Боевой путь был непрост – в составе штурмовой группы получил тяжелые ранения в боях за Терны, но после реабилитации снова вернулся выполнять свой воинский долг. Награжден памятными медалями «За освобождение Новоселовского» и «За храбрость», стал ветераном боевых действий.

30 ноября 2024 года погиб при выполнении боевого задания. Награжден орденом «Мужества» посмертно.

Подвиг Владислава Тебакова – это история о мужестве, долге и любви к Родине. Его имя никогда не будет забыто.

Сидеть за «Партой Героя» – большая честь, которой будут удостоены ученики, отличившиеся успехами в учебе и принимающие активное участие в жизни школы. Патриотический проект создан для того, чтобы подрастающее поколение всегда помнило о соотечественниках, отдавших жизнь во имя мирного будущего страны.

