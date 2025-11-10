В Котельниках обсудили патриотическое воспитание в образовательной среде

5 ноября в школе № 1 состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам развития системы патриотического воспитания детей и молодежи. В мероприятии приняли участие советники директоров по воспитательной работе общеобразовательных школ, а также представители местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Основной темой обсуждения стала консолидация усилий педагогического сообщества и ветеранских организаций для формирования у подрастающего поколения устойчивых нравственных ориентиров, чувства гражданской ответственности и любви к Родине.

В ходе встречи участники рассмотрели ключевые направления совместной работы:

Организация и проведение «уроков мужества», встреч с ветеранами СВО.

Развитие волонтерского движения по оказанию помощи семьям участников СВО, участие школьников в акциях памяти и благотворительных марафонах.

Методическая поддержка.

«Патриотическое воспитание — это не разовые мероприятия, а системная работа, направленная на формирование у школьников четкой гражданской позиции, — подчеркнул заместитель главы Николай Оленев. — Живое общение с участниками СВО, их искренние рассказы оказывают на детей гораздо большее влияние, чем любые учебники. Это бесценный опыт, который позволяет молодежи понять истинный смысл слов „патриотизм“ и „защита Отечества“».

Представители Ассоциации ветеранов СВО, в свою очередь, выразили готовность активно участвовать в воспитательной работе со школьниками.

«Для нас крайне важно передать подрастающему поколению правду о том, что происходит, рассказать о товариществе, взаимовыручке и любви к своей стране, которые помогают нашим бойцам выполнять свой долг. Мы должны воспитать достойных граждан, которые знают историю, ценят подвиг своих предков и готовы стать опорой для будущего России», — отметил руководитель отделения Ассоциации Денис Сивоконь.

По итогам встречи стороны договорились о создании совместного плана работы на ближайший учебный год и заключении соглашения о сотрудничестве между образовательными учреждениями городского округа и Ассоциацией ветеранов СВО.

