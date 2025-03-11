В Котельниках навестили и поздравили жен участников СВО с женским праздником

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев совместно с депутатом Госдумы Романом Терюшковым навестили жительницу мкр. Силикат Людмилу Доросевич. В ходе визита они пообщались с Людмилой, обсудили ее планы, повседневные заботы, радости и, пользуясь случаем, поздравили с международным женским днем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Муж Людмилы Анатольевны, Александр, — коренной житель Котельников. В 2022 году он отправился в зону СВО. Был награжден Орденом Мужества в 2023 году посмертно. Имя Александра Степановича увековечено на памятной доске на аллее героев в сквере «Патриот» в Котельниках.

Также Михаил Соболев и Роман Терюшков навестили семью Тимура Дудкина, чтобы поздравить его прекрасную супругу с праздником 8 марта.

Тимур Юрьевич Дудкин — житель Котельников, многодетный отец, человек, обладающий высокими моральными качествами, истинный патриот своей страны и талантливый командир. Является Героем РФ, обладателем медалей «Золотая Звезда» и «За отвагу», а также двух орденов Мужества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.