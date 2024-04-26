В Котельниках написали «Диктант Победы»

сегодня в 22:10

В Котельниках около 200 человек приняли участие в написании «Диктанта Победы», который прошел на базе школ городского округа и детской школы искусств имени В. К. Андреева, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Среди них — студенты и школьники, их родители, преподаватели, представители администрации, депутаты фракции «Единая Россия», члены и сторонники местного отделения партии, активисты Молодой Гвардии и юнармейцы.

Участникам диктанта предстояло выполнить 25 заданий. Их составляли эксперты Российского исторического и военно-исторического обществ, а также сотрудники Российского государственного гуманитарного университета.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Жигалкин принял участие в написании «Диктанта Победы» в школе № 1 микрорайона Южный.

«Спасибо организаторам акции за возможность снова погрузиться в воспоминания о бессмертном подвиге советского народа! Важно, что в акции принимает активное участие и наше подрастающее поколение. „Диктант Победы“ проводится в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодёжи. Акция сохраняет историческую память о Героях войны и их великом подвиге», — секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Сергей Жигалкин.

Темами диктанта в этом году стали годовщины освобождения Крыма и Севастополя, начало операции «Багратион» и 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады. Как прокомментировала руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Котельники Рания Ибрагимова.

Акция проходит в рамках партийного проекта «Историческая память», который занимается патриотическим воспитанием молодёжи, восстановлением памятников историко-культурного наследия, сбережением исторических традиций народов России, сохранением духовных и семейных ценностей.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.