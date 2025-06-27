В Котельниках наградили победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады

В канун дня молодежи заместитель главы городского округа Котельники Николай Оленев встретился с победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В число номинантов вошли те, кто показал уверенные знания по русскому языку, литературе, физике, истории, физкультуре и обществознанию, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы гордимся каждым нашим участником, ребята продемонстрировали блестящие способности, трудолюбие и волю к победе. Особая благодарность их наставникам — учителям, чей профессионализм, терпение и преданность делу помогают раскрывать потенциал каждого ребёнка», — подчеркнул Николай Оленев.

Ребята поделились планами на будущее: выпускники рассказали о подготовке к поступлению в профильные вузы, а десятиклассники — о желании улучшить свои результаты уже в следующем году.

В завершении встречи ребятам вручили подарки и сертификаты от торгово-развлекательного центра МЕГА Белая Дача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.