В Котельниках модернизировали детские игровые площадки

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в городском округе Котельники модернизировали детские игровые площадки, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В микрорайоне Белая Дача у дома № 11 был установлен спортивный комплекс «Домбай», а также новые игровые элементы: качалка «Дуэт», карусель «Калейдоскоп», двухсекционные качели «Кураж» и детский городок «Суздаль».

В микрорайоне Белая Дача у дома № 12 и в микрорайоне Силикат у дома № 27 также обновили детские площадки. Здесь были установлены качалки «Дуэт» и «Петушок», двухсекционные качели «Кураж», детский городок «Суздаль».

Большая детская площадка по ул. Кузьминская у домов № 11-13 преобразилась спортивным комплексом «Алатау», новыми игровыми элементами (качалка «Дуэт», качели на пружине «Вертолёт», карусель «Водолей», качели «Азарт», двухсекционные качели «Кураж», детский городок «Мальта», гибкие элементы для лазанья «Овен») и песочным двориком «Ривьера».

На всех обновленных площадках также установили информационные щиты, лавочки и урны.

Сейчас спортивные площадки меняют на ул. Кузьминская, дом № 13. У домов № 17-18 в микрорайоне Силикат продолжают обновлять детскую площадку

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор.