В Котельниках юные жители города с гордостью получили свои первые паспорта

В торжественной атмосфере шестеро молодых людей стали обладателями своих удостоверений личности. Это событие наполнено особой значимостью и волнением, ведь получение паспорта символизирует собой начало нового жизненного этапа. Для каждого из них это первый шаг на пути во взрослую и самостоятельную жизнь, открывающий двери к бесконечным возможностям и ярким перспективам, которые ждут их за порогом юности.

Паспорта вручал временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники. Торжественная церемония прошла в Доме Культуры «Белая Дача».

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.