В Котельниках идет подготовка к празднованию юбилея Победы

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы глава городского округа Котельники Михаил Соболев и заместитель главы Иван Жарков осмотрели общественную территорию у мемориала «Журавли» в Котельниках. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Со временем некоторые элементы, конечно, требуют обновления, поэтому проведем здесь реставрационные работы», — сообщил Михаил Соболев.

В рамках реставрационных работ там будут заменены поврежденные каменные плиты возле мемориала и старое ограждение, установлены новые светильники, а также деревянные лавочки и антипарковочные столбики, покрашены металлические поверхности памятников с предварительной очисткой пескоструем. Кроме того, будут обновлены нанесенные имена участников Великой Отечественной войны.

«Все работы завершим до 1 мая, чтобы привести территорию в порядок и достойно встретить юбилей Победы», — заключил Михаил Соболев.

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