В Котельниках дети участников СВО могут бесплатно научиться верховой езде

Лошади, верховая езда, общение и творчество — новый проект, реализацию которого администрация городского округа Котельники начинает совместно с СШОР «Белка», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Дети из семей, где один из родителей является участником специальной военной операции, приглашаются в спортшколу «Белка» для обучения верховой езде и вольтижировке. Участники проекта познакомятся с лошадьми, научатся ухаживать и управлять ими.

Воспитанники школы олимпийского резерва «Белка» — победители и призёры всероссийских и международных соревнований, Чемпионы России, многие дети мечтают попасть в школу для спортивной подготовки. Кроме того, в школе уже много лет реализуется программа реабилитационной верховой езды с целью помощи особенным детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Первая встреча участников состоится 28 января в 18.30.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.